Se trata de un caso que ha defendido la asociación del Defensor del Paciente , con sentencia de noviembre de 2024 que no se ha comunicado hasta que no se ha hecho efectiva la indemnización.

Pero, según ha detallado la Asociación y recoge la sentencia facilitada, la operación derivó en complicaciones por una cirugía no era necesaria, ya que el pólipo, de pequeño tamaño y benigno podía haberse tratado con resección endoscópica o seguimiento colonoscópico.

Y, según recoge la sentencia, el cirujano "ante el fracaso en el intento de extirpar el pólipo, que no apareció en el segmento ascendente del colon donde había sido incorrectamente marcada por el doctor, la decisión de proceder a su localización mediante cirugía abierta implicaba no sólo un riesgo no aceptado por el paciente, sino una afectación a su integridad física de una intensidad mucho mayor que la que había asumido al decidirse por el acto médico informado."