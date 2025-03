El audio, de abril de 2019 , forma parte de las pruebas que se presentaron en los juicios previos por parte de la defensa de Juana Rivas, que sigue en disputa por la custodia de Daniel, quien acaba de cumplir 11 años y que, a pesar de estar en España desde Navidad, tiene una orden de regresar a Italia junto a su padre dictada por el Tribunal de Cagliari. No obstante, los letrados de la granadina insisten en que los magistrados italianos no tienen en cuenta la presunta violencia vicaria que ejerció Arcuri contra los niños, como lo probaría tanto el audio difundido este martes como otro publicado hace unos días.

En la grabación se escucha cómo Francesco Arcuri grita a Gabriel y le ordena, tras llamarle "prepotente" por llevarle la "contraria en todo", que se calle. El menor, que trata de calmar la situación, emplea una voz suave, mientras el progenitor no deja de vociferar. En un momento dado, el progenitor obliga a su hijo a bajar unas escaleras, lo sujeta con fuerza y, según el relato de Gabriel, le hace daño en el brazo y le escupe en la cara. "Me has escupido en la cara. Me has hecho daño en el brazo", dice Gabriel en el audio difundido, a lo que Arcuri responde llamándole "mentiroso" y "cobarde". "No te creeré más en la vida. Vete con los mentirosos", señala el progenitor.