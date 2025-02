La defensa de Juana Rivas recurrirá la decisión de la Corte de Apelación de Cagliari, que concede la custodia de Daniel a Francesco Arcuri

Aseguran que el hijo menor de la granadina seguirá en España hasta que no haya una resolución de un juez español que lo ordene

La Justicia italiana deniega a Juana Rivas la custodia de su hijo menor: la sentencia pide llevarlo a Cerdeña

La defensa de Juana Rivas recurrirá la decisión de la Corte de Apelación de Cagliari, que en el proceso civil de familia que afecta a Daniel, su hijo menor, ha decidido dar la custodia exclusiva al padre, Francesco Arcuri, y ordenar la vuelta del niño a Italia con él. Este extremo, como han indicado, no sucederá por el momentoen virtud de la medida cautelar de protección dictada en el ámbito penal en España al final del pasado período navideño.

Así lo ha explicado al portal web de Informativos Telecinco el equipo legal de Aránguez Abogados, liderado por Carlos Aránguez, letrado de Juana Rivas, quienes consideran "inexplicable" el posicionamiento que expone en su decreto la corte italiana, que no es firme.

La defensa de Juana Rivas no entiende el fallo de la Corte de Apelación de Cagliari, por lo que recurrirá

"Existen claros indicios de violencia doméstica, aparte de vicaria, en contra de Daniel y Gabriel. Y existe un procedimiento penal en Italia abierto contra Francesco Arcuri. No quiere decir que el tribunal de Cagliari no haya asumido que existe esos indicios y que se haya desestimado esa creencia, sino que existen dos procedimientos, uno civil y otro penal, en el que, inexplicablemente, la misma jurisdicción, la italiana, penalmente considera a Francesco Arcuri, al menos indiciariamente, autor de un delito de violencia contra su hijo y, al mismo tiempo, otro tribunal de la misma jurisdicción considera que es él quien tiene que afrontar la custodia de ese hijo al que, según los compañeros de la jurisdicción penal, ha estado durante un tiempo maltratando. Por tanto, nos parece inexplicable, obviamente", explican desde el bufete de abogados.

"No lo entendemos. Y más teniendo en cuenta que esa sentencia que ahora mismo nos han notificado venía de que la Corte Suprema de Casación había anulado la decisión previa en base a que no se estaba teniendo en cuenta el interés superior del menor y que se estaba separando a los niños (dando uno a Juana y otro a Francesco Arcuri). Pero después de que el Tribunal Supremo italiano, la Corte Suprema de Casación, dijera que esa sentencia no era acorde a derecho y que tenía que revisarse, vuelve a dictarse una sentencia en los mismos términos. Nos parece inasumible y por eso vamos a recurrir", han detallado desde la defensa de Juana Rivas.

Los abogados de Juana Rivas: Daniel no irá a Italia hasta que no haya una resolución de un juez español que lo indique

Los abogados subrayan que "Daniel, por ahora, no va a ir a Italia". "Esta sentencia la ha dictado la Corte de Apelación de Cagliari y habrá que recurrir a su superior jerárquico en Italia. No obstante, paralelamente, existe una medida de protección adoptada por los tribunales españoles al entender que Daniel corre peligro. Y esa es la medida que se va a respetar mientras no exista una resolución de un juez español que diga lo contrario. Porque Daniel está en España y es ciudadano español".

La defensa mantiene la calma. Tiene en mente acudir a la Audiencia Provincial de Granada en caso de que lo necesiten. "Ahora mismo, en caso de que tuviéramos que acudir en recurso de apelación ante una decisión adoptada por un juez de primera instancia, podríamos acudir a la Audiencia Provincial de Granada. Pero ahora mismo no hay ninguna decisión que haya que recurrir, puesto que no hay ninguna decisión que acuerde que el niño tenga que volver a Italia. La que está en vigor es la que se dictó por parte del Juzgado de Instrucción Número 4 de Granada en funciones de guardia el 7 de enero. Y esa es la que se mantiene ahora mismo", señalan al respecto los letrados, que destacan la importancia de que se cumpla la "normativa europea sobre violencia de género y doméstica". "No se puede establecer nada sobre custodia sin tener en cuenta los episodios de violencia claramente existentes en este caso", sentencian.

