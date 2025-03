Miriam pasó de pesar 130 kilos a 70 kilos gracias a operarse: "Es una decisión que tienes que tomar"

Un ejemplo de ello es el caso de Miriam , que ha logrado pasar de 130 kilos a 70 kilos en tan solo 6 meses. Preguntada por cuál fue su motivación para perder peso y cambiar su vida, Miriam es clara: "A nivel psicológico , es una decisión que tienes que tomar , tú imagínate mi infancia, ¿no? cuando tienes que ir con tus amigos, si quieres ir a la piscina, hace 22 años tampoco había la ropa que hay ahora, pues claro, lo pasas mal. Yo hay cosas en mi adolescencia que no pude vivir como una persona normal", lamenta.

"Entonces dije, pues no, hasta aquí hemos llegado. Probé 20.000 cosas, 20.000 tratamientos, pero lo que mejor fue operarme ", detalla.

Sobre cómo afecta la obesidad, Miriam deja claro que interfiere en todos los ámbitos de tu vida: "Me afectaba a todos los niveles, a nivel psicológico, a nivel de trabajo, yo quería hacer cosas que me impedían el peso y la verdad que operarse fue lo que me hizo hacer otro paso".