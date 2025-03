“Le pegaba. No había libertad. Era todo lo que él decía y si no hacías lo que él decía… se liaba”, relataba la hija de Fayna y Carlos Navarro, describiendo ante la jueza algunos de los hechos que presenció, recordando que en aquellos momentos preguntaba: “¿Por qué siempre dice (él) que no va a volver a pasar y siempre vuelve a pasar?”.