La bebé que falleció el 29 de abril de 2023 en Fuerteventura murió por una hemorragia craneal y un edema pulmonar provocadas por un fuerte zarandeo , pero no por el consumo de drogas, según los médicos forenses y los peritos de toxicología.

En cuanto al alcohol y la cocaína que se detectó en la bebé han expuesto que cuando la sangre se descompone genera etanol y a ello obedece su presencia, a pesar de que la fiscal del caso, Carmen Julia González, sostiene que se los suministró el acusado esa noche para tra tar de calmarla porque no dejaba de llorar.

Así mismo, los dos forenses han señalado que la dermatitis "severísima" que presentaba la bebé se debe a que no se le cambiaba el pañal y por ello "cada vez que hacía pipi veía las estrellas y tenía episodios de llanto".

El médico de urgencias que atendió a la niña en el centro de salud de Puerto del Rosario ha testificado también en esta jornada y ha relatado que el acusado llegó con el bebé en brazos e irrumpió en su consulta esa noche "muy alterado" y solo decía: "No respira, no respira, ayuda a mi bebé". La pequeña llegó envuelta en una tela húmeda y el procesado se la puso sobre la mesa, ha declarado el facultativo, quien ha precisado que "estaba pálida" y que "no duda de que llegó muerta" al centro de salud a las 22:45 horas, según se señala en el escrito de acusación.