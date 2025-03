Así lo subraya el propio organismo, que sostiene que la balsa es de titularidad de la Junta de Extremadura y se encuentra en situación " irregular ", añadiendo además que la infraestructura no cuenta con un plan de emergencias.

De acuerdo con lo establecido por los artículos 366 y 367 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), el titular de la infraestructura es el "responsable de su seguridad", para lo que estará sujeto a las correspondientes Normas Técnicas de Seguridad. Esto incluye la obligación de realizar revisiones cada cinco años, pero no consta ninguna desde 2004 , según informa la CHT en una nota de prensa.

Con fecha 10 de diciembre de 2018, la Dirección General del Agua autorizó la designación de Esteban Delgado Nieto como ingeniero director de explotación de la balsa de La Maricana, en respuesta a la solicitud realizada por el titular. No obstante, desde la jubilación del técnico, en el año 2022, "no consta que el titular haya propuesto el nombramiento de un nuevo director de explotación". De acuerdo con la información de la que dispone la CHT, a fecha de hoy, la infraestructura "no dispone de Normas de Explotación, ni de Plan de Emergencia aprobados".