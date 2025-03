Exclusiva | Los audios de las amenazas a 'Los Justitos': "No vas a poder ni salir a la esquina"

'El Programa de Ana Rosa' ha accedido en exclusiva a los audios que 'Los Bustamante' mandaron unas horas antes del tiroteo

José Luis, el joven asesinado de 'Los Justitos', llevaba tiempo recibiendo amenazas de muerte

El 'clan de los fusiles de asalto': quién en quién en 'Los Bustamante', implicados en la 'guerra' entre familias de Rota

Durante la entrevista del martes 25 de marzo, Carmen, la madre de José Luis, aseguraba tener los audios en los que 'Los Bustamante' amenazaban a su hijo de muerte. La guerra entre clanes se remonta hasta hace 20 años y todo apunta a que no ha terminado con esta muerte.

La noche del sábado 22 de marzo se produjo un tiroteo entre los clanes que acabó con la muerte de José Luís, de la familia de 'Los Justitos'. 'El Programa de Ana Rosa' ha accedido en exclusiva a los audios que 'Los Bustamante' mandaron unas horas antes del tiroteo amenazando a la familia de Carmen.

"Y yo me c*** en los m**** de los m***, de todos los m*** que tenéis ustedes" era como empezaba el primer audio que mandó el clan 'Bustamante' días antes de la muerte de José Luis. Las amenazas entre ambas familias cada vez eran más grandes: "Miren, me c*** en todos tus m***. En todos tus m****, en el último gazpacho que se tomó tu padre, y yo me c*** en todos sus m****".

Los audios de amenazas entre los clanes no cesaban,y los ánimos cada vez se iban caldeando más. En uno de los audios, Chari, de la familia de 'Los Bustamante', se reía de amargar la vida a 'Los Justitos': "¡Con una nada más os están amargando la vida! ¡Uno no más, no hace falta más!, ¡Os están amargando la vida!, ¡os están amargando la vida!".

Un conflicto que ha trascendido entre generaciones

En otro de los audios, Yanira, del clan de 'Los Bustamante', aseguraba que iban a raptar a Ainhoa, hermana de José Luis: "¡Ainhoa! ¡Ainhoita! ¡Te vamos a raptar, te vamos a raptar, te vamos a raptar!". Además, es un conflicto que ha pasado de padres a hijos durante generaciones: "¡No vas a poder salir ni a la esquina!, ¿tú sabes cómo dicen allí en El Calvario? ¡que viene los gitanos!, ¡que viene los gitanos!", añadía Yanira en otro audio.