Los hechos se remontan a septiembre de 2021 y en esos momentos ella tenía 22 años . Permanecía ingresada, en cama y fuerte medicada. Fue entonces cuando, según ha declarado, el acusado irrumpió en la habitación y, sin mediar palabra, se acercó a ella con la supuesta intención de auscultarla, tras lo cual le bajó la bata y le tocó los pechos . "No tuvo nada que ver con un roce, me manoseó los dos pechos", ha subrayado.

"Pensé que no era extraño que un médico entre en la habitación, pero si no estás haciendo nada malo, no dejas de hacer su trabajo", ha dicho la denunciante en el juicio contra el pediatra.