"Estoy con Dani Alves. Estamos muy felices. Es inocente. Se ha demostrado. La justicia ya ha hablado", ha dicho en una entrevista en 'Rac1' recogida por Europa Press, en donde ha explicado que tanto ella como Alves esperaban la absolución. Ha afirmado que aún no se ha podido leer la "extensa" sentencia y sabe que no es firme. Preguntada por si tiene previsto pedir alguna indemnización, ha expresado que aún no puede decirlo.