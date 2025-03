"Les he dado todas las opciones , incluso el juez estima que hasta que se fueran iba a seguir aumentando la deuda en función del arrendamiento que había firmado anteriormente, se les ofreció que se les perdonaba la deuda para que se fueran de la vivienda, que hoy estará aproximadamente entre los 15.000 y 17.000 euros e hicieron caso omiso y no contestaron" comenzaba Joaquín.

La casa se encuentra en una de las zonas afectadas por la DANA, el propietario y el notario trataron de entrar, pero no les dejaron y Joaquín explicaba las razones: "Vine a ver como estaba desde la calle y les pedí permiso para ver cómo estaba el sótano, para hacer fotografías y pedir las ayudas estatales, no me quisieron atender y no me dejaron entrar. Posteriormente me personé con un notario y tampoco, caso omiso".