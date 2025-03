Felipe es un vecino de San Sebastián de los Reyes de 82 años que denuncia el infierno que está viviendo por culpa de su ‘inquiokupa’. Él es propietario de dos casas contiguas en el distrito madrileño y una de ellas se la alquiló a una mujer que no le paga y, además, le está haciendo la vida imposible.

Pero eso no es todo. Además del dinero que le debe, Felipe tiene que lidiar con el terror que siente cada día, ya que soporta amenazas y hasta actos de los más violentos, como que la vecina le tire ratas muertas a su patio.

‘El programa de Ana Rosa’ se ha trasladado hasta su casa para hablar con él: “ Yo le he transmitido a los concejales y al alcalde que va a haber sangre , porque estoy amenazado y los he visto con desinterés total”, apuntaba él.

“Estoy pidiendo justicia porque no puedo salir de casa ni sacar a mi perrita. Tienen que acompañarme los vecinos porque a veces viene bebida, tambaleándose e insultando. Me dice que va a matar al viejo (a Felipe) para quedarse con la casa. Me hace cruces y cosas de brujería, porque ella hace brujería en casa”, declaraba el afectado.