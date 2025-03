El tribunal determinó que las pruebas no eran suficientes para condenar a Alves, al considerar que en las imágenes previas al acto denunciado no se percibía la incomodidad que la víctima y testigos afirmaban. Este argumento ha generado inquietud en sectores judiciales y sociales.

El magistrado Carlos Pascual, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, advierte que esta resolución no debe convertirse en un mensaje negativo para otras víctimas: “Este es un caso muy concreto en el que se han valorado una serie de circunstancias muy específicas”, explicó, asegurando que el fallo no debería desalentar nuevas denuncias. Sin embargo, Lydia García, de la Asociación Mujeres Juristas Themis, sostiene que la sentencia envía un mensaje contrario: “Se les está diciendo a las víctimas que, aunque denuncien, no van a ser creídas”.