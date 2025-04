Respecto al padre de la niña , Pilar contaba que está pasando por un momento muy doloroso: "Mi hermano está sedado, están a base de tratamiento de pastillas , de inyecciones para quedarse dormidos porque no pueden aguantar". La familia sigue aún en shock y no se explican por que les tuvo que ocurrir a ellos: "No podemos explicar el dolo r que tenemos encima, no nos lo creemos todavía, estamos en shock, estamos mal, fatal. Cada día la echamos más de menos y es imposible", comentaba la tía.

Ante la mención de Joaquín Prat sobre que fue una bala perdida la que terminó con la vida de la pequeña, Pilar asegura que no fue así: "No, una bala perdida no. Ellos sabían lo que hacían, ellos no han mirado si mataban a uno en el barrio, no, porque aquí somos 100 familias. No han mirado si no podían disparar porque pudieran matar a algún niño."