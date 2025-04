'Vamos a ver' ha hablado este miércoles con Isabel, madre biológica, y con su hermana Pilar, que nos han contado cómo se produjo el fatal desenlace: "Yo no sabía nada y me llamó mi prima. Lo único que pedimos es justicia porque acababa de cumplir cinco años, solamente pido eso. Cadena perpetua y que le maten en la cárcel", ha dicho Isabel muy afectada.

Poco antes de esta entrevista, totalmente rota de dolor y sin poder parar de llorar, la madre adoptiva de esta pequeña clamaba justicia: "Se han llevado lo mejor de mi vida. Él saldrá de la cárcel y ella estará enterrada. No la ha dejado crecer, no la ha dejado ni vivir... que se pudra en la cárcel. Se tiene que morir. Me dijo que estaba en el cielo y me colgó el teléfono".