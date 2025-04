"Mis libros anteriores me han dado la certeza de que la literatura es un potente altavoz para transmitir mensajes , y creo que, en la sociedad actual, poder provocar reflexiones en los lectores, es todo un privilegio. Nunca imaginé todas las cosas buenas que me iba a traer las diez ediciones de 'La maestra gitana'. Ha sido muy emocionante poder disfrutar de la respuesta tan positiva de una novela que plantea una mirada amable hacia pueblo gitano . Aunque en esta nueva novela no se trata el tema del racismo, si que hay una profunda crítica social", explica en una entrevista a Informativos Telecinco.

Las cifras están ahí: una de cada tres personas gitanas ha sufrido racismo en España en el último año . Detrás del racismo, como dice Lola Cabrillana, hay mucho desconocimiento. "Todos los mitos y estigmas del pueblo gitano tienen su raíz en el desconocimiento. Se desconoce su historia y su cultura , lo que hemos vivido en estos 600 años en España, donde más de 250 disposiciones legales no han puesto el camino muy difícil. En mis novelas intento que se vea la otra realidad del pueblo gitano , que se visualicen las mujeres y hombres que tenemos una vida normal, unos estudios y un trabajo digno. En esta novela no hay una trama que trate el racismo, pero sí que hay mujeres gitanas que muestran su realidad ".

Una de las más afectadas de esa discriminación es la mujer gitana, muchas de ellas no desvelan que son de etnia gitana para no perder una oportunidad laboral o para no quedarse sin trabajo. "Las mujeres gitanas siguen sufriendo situaciones de marginación y rechazo. Es complicado acceder a un puesto de trabajo o a un contrato de alquiler. Cuando voy a los centros escolares a realizar encuentros los jóvenes me cuentan experiencias muy tristes. Frecuentemente, me encuentro con jóvenes gitanos que nunca han sido invitados a un cumpleaños, o chicos y chicas que siempre son perseguidos por el personal de seguridad de los centros comerciales, sin ningún motivo aparente", señala. Como posible solución, Lola reivindica la importancia de la vinculación social, del fomento del talento y la entrada de la historia y la cultura del pueblo gitano en el aula para la inclusión de un pueblo que lleva sufriendo seiscientos años de marginación.