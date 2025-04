También se entiende acreditado en el fallo de la Audiencia salmantina que el acusado, con el fin de corregir algún comportamiento del niño, le agarró del cuello y le alzó del suelo, sin que conste que le causase lesiones. En otra ocasión le asestó un golpe en la parte alta de la espalda con la mano, sin que conste tampoco que le infligiese lesiones, y alguna vez le dijo "eres un inútil, no vales para nada, no vales ni para vender tuercas, no vas a ser nadie en la vida" y otras frases similares.