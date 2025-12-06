El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado que el brote no ha llegado a ninguna de las 55 granjas dentro del radio

El Gobierno catalán llega a un acuerdo para empezar a sacrificar los cerdos de las granjas cerca del foco de la peste

Compartir







Cataluña continúa en alerta y máxima vigilancia sobre los casos de peste porcina africana. Con el objetivo de redoblar los esfuerzos y el control de la enfermedad, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encargado al Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta) una auditoría de todos los centros que trabajan con el virus dentro del radio de 20 kilómetros donde se ha producido el brote.

"No podemos descartar nada. Vamos a auditar todas las instalaciones y revisar todos los protocolos", ha dicho Illa en referencia a los centros que trabajan en la zona de riesgo, especificando que "no son más de 5".

PUEDE INTERESARTE Andalucía declara la emergencia cinegética temporal para controlar los jabalíes por los casos de peste porcina

Cataluña no descarta ninguna hipótesis sobre los casos de peste porcina africana

Defendiendo auditar las instalaciones y revisar los protocolos de forma preventiva, en declaraciones este sábado desde el centro de mando avanzado para la contención del brote de peste porcina, en la sede del cuerpo de Agents Rurals en la Finca de Torreferrussa, en Santa Perpètua de Mogoda, Salvador Illa ha asegurado que se están realizando todos los trabajos para intentar contener la expansión de la enfermedad.

"El informe nos dice que no podemos descartar ninguna hipótesis y por tanto, por nuestra parte, activamos ya esta revisión de instalaciones y esta revisión también de protocolos. No podemos confirmar nada, no podemos descartar nada", ha resumido.

De este modo, la Generalitat encarga al Irta que conforme un grupo de personas expertas y competentes, e "idealmente" pedirá también que haya representantes de las instituciones. Así, Illa ha enfatizado que en el Govern hay "plena confianza" en este instituto de la Generalitat.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El brote no ha llegado a ninguna de las 55 granjas dentro del radio

Por otro lado, Illa ha destacado que el brote no ha llegado a ninguna de las 55 granjas dentro del radio, que cuentan con más de 80.000 animales, y que el número de positivos hasta el momento es de 13 casos confirmados, con "más de 70 casos negativos".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La carne de los cerdos de granjas en este radio se empezará a poner en consumo en el mercado español y ha afirmado que "no hay ningún riesgo" en el consumo de esta carne para la salud humana.

También ha dicho que "se está consiguiendo este objetivo de contener el brote" que, dice, es la prioridad número uno, por lo que ha agradecido el trabajo de todos los efectivos desplegados y ha pedido a los ciudadanos cumplir con las restricciones de acceso al medio natural.