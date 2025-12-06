La Generalitat encarga una auditoría de los laboratorios que trabajan con el virus de la peste porcina

Se trabaja sobre la hipótesis de si el origen de ese brote podría haber salido de un laboratorio

Encuentran otros dos jabalís muertos en la zona del brote de peste porcina en Cerdanyola del Vallès, Barcelona

Compartir







El Gobierno catalán ordena investigar a los laboratorios que en los últimos años han analizado los cerdos afectados de peste porcina. El ministerio de Agricultura quiere saber si el origen del brote está en un laboratorio cercano, tal y como informa en el vídeo Paula Pérez.

Se trabaja sobre la hipótesis de si el origen de ese brote podría haber salido desde este laboratorio que se encuentra a menos de un kilómetro de la zona cero y que lleva casi dos décadas investigando la peste porcina africana.

PUEDE INTERESARTE Andalucía declara la emergencia cinegética temporal para controlar los jabalíes por los casos de peste porcina

Este sábado, desde la Generalitat han anunciado que se les va a realizar una auditoría y que también se van a investigar todos los protocolos.

Sacrificio de 30.000 cerdos

Además, también desde el Gobierno catalán se ha pactado con el sector porcino que se sacrifiquen a 30.000 cerdos sanos que se encuentran dentro del perímetro de vigilancia para evitar que se extienda el brote.

“Es seguro consumir carne de cerdo. Pueden ponerse a disposición del consumo humano siguiendo los protocolos y podrán comercializarse en el mercado español con total seguridad”, asegura el president de la Generalitat, Salvador Illa.

PUEDE INTERESARTE Sudáfrica suspende la entrada de carne de cerdo y otros derivados por la peste porcina

Hasta el momento se creía que un bocadillo contaminado había sido el origen, pero ahora todas las miradas apuntan al IRTa-CreSa, (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), un centro de investigación adscrito al Departamento de Agricultura de la Generalitat que desde 1985 asesora y da apoyo al sector agroalimentario catalán

“Yo creo que eso siempre se ha pensado como una posibilidad, puesto que el brote ha aparecido en las porcinas de un laboratorio que se dedica a la investigación de enfermedades animales y entre ellas a la peste porcina”, señala Juan José Badiola, catedrático de Salud Animal de la Universidad de Zaragoza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

A tan solo un kilómetro de ese laboratorio, aparecieron los primeros jabalíes muertos.

Por otro lado, analizada la cepa del virus sabemos que no es la misma que circula por Europa. El causante del foco de Barcelona es similar a uno que circuló en Georgia hace 18 años.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“El peligro que supone en las personas es que puedan vehicular el virus a otras zonas y que se infecten otros animales, otros cerdos, pero para las personas en ningún caso”, explica Joaquim Segalés, veterinario Irta-Cresa.

Hasta la fecha hay 91 municipios afectados y urge controlar el brote con las medidas de seguridad necesarias.