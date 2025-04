En medio de la crisis habitacional que asfixia a Ibiza , donde muchos no encuentran alternativa mejor que vivir en chabolas o vehículos, ha surgido un nuevo símbolo de la paradoja inmobiliaria de la isla: una caravana en venta por 90.000 euros . Sí, una caravana, ubicada en un camping entre Cala Bassa y Cala Vadella, en el municipio de Sant Josep .

La situación en Ibiza ha llegado a extremos insólitos. Ante la falta de vivienda asequible, proliferan asentamientos como los poblados chabolistas de Can Rova, Can Rova 2 y Can Raspalls. Muchas personas, incluso trabajadores con contrato, se ven obligadas a vivir en autocaravanas, caravanas o furgonetas, ya que el mercado del alquiler se ha vuelto inaccesible.