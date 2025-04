Sabrina nos ha explicado cómo fueron las últimas horas de Daniel: "Estuvimos toda la mañana juntos y por la tarde se fue a su casa y estuvimos hablando. Se quedó estudiando, me mandó un mensaje de buenas noches y al día siguiente me llamó un teléfono que no conocía. Más tarde devolví la llamada y un hombre que me decía que era el hermano de Daniel me contó lo que había pasado. Yo pensé que era una broma, pero no lo era".