'Fiesta' no ha parado de recibir llamadas y ha conseguido nuevos datos sobre el robo

José Ángel Leiras ha hablado con uno de los ladrones que fue detenido por la policía

Alexia Rivas descubre en directo que una amiga influencer ha sido imputada por robo: "Me quedo de piedra"

El pasado jueves, Alejandro Entrambasaguas llegaba a 'Fiesta' con una impactante noticia, un empresario millonario ha sido víctima de un robo en el que estaba involucrada una influencer muy, pero que muy conocida. Al parecer, los hechos sucedieron en el hotel Wellington de Madrid en septiembre de 2024 y tuvo lugar en una de las suites del alojamiento.

El empresario millonario se encontró con la puerta de la habitación del hotel destrozada y descubrió que los ladrones se habían llevado la caja fuerte que contenía joyas que estaban valoradas en medio millón de euros.

Desde que la noticia salió a la luz, el programa no ha parado de recibir llamas con más información sobre todo lo sucedido y uno de los colaboradores del programa revela lo que le ha contado el entorno de la influencer: ''Me dicen que recomiendan no acercarse mucho a ella, que no es una buena compañía y que la mayoría de sus amigos dejaron de estar y que no le sorprende en absoluto que pudiese estar involucrada en este robo con fuerza.

La influencer detenida emite un comunicado

José Ángel Leiras cuenta todos los nuevos datos que han llegado hasta él y confirma que la influencer detenida ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales: ''En esa publicación publica el perfil de la víctima, del empresario millonario. Da datos de la persona, que está casada, que tiene hijos, con la intención de echar balones fuera''.

Además, Leiras explica que, según la conversación que mantuvo con ella, cree que la influencer piensa que ''es una jugarreta del entorno de él, que se la están jugando''. En el comunicado, la detenida se defiende de las acusaciones y afirma que tiene pruebas para demostrarlo.

Por otro lado, el colaborador revela que uno de los detenidos se ha puesto en contacto con él: ''Es, según la policía, la persona a la que ella le encargaría el robo y que después avisa a los otros dos ladrones para que lo perpetren'', y continúa: ''Él dice 'yo voy al hotel porque voy a mantener un encuentro con esta persona', llega al hotel, reserva una habitación, no llega a subir porque recibe una videollamada de ella'', y explica lo que cuenta el supuesto implicado: '' 'Iba a mantener un tipo de encuentro y ella me propone el robo, no quiero meterme en este follón, corto la llamada y me voy del hotel''.

''Señala a la influencer, tiene dos ruedas de reconocimiento y en la segunda es cuando reconoce a la influencer y por eso es una prueba importante para la detención de ella'', explica.

Alexia Rivas, en shock, al conocer que la detenida era amiga suya