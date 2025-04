Las imágenes de María León ante el juez: "Me tiraron contra una valla, caí al suelo y me arrastraron"

La actriz María León, condenada por un delito de resistencia y lesiones

'El Programa de Ana Rosa' ha emitido las imágenes de María León ante el juez

María León, a uno de los policías a los que presuntamente agredió: "Tonto, ¿tú qué eres, el sheriff?"

Durante el programa de este lunes 28 de abril, 'El Programa de Ana Rosa' ha emitido las imágenes de la actriz María León declarando ante el juez, durante la cual insiste en que fue detenida sin motivo aparente alguno porque, según su testimonio, ella "no había hecho nada".

Aunque la intérprete reconoce inicialmente que no fue la noche de la que más orgullosa se puede sentir, acto seguido defiende que no tuvo ninguna actitud que pudiera desembocar en su arresto. Los policías "se acercan directamente a mí y me dicen, al final usted se va a venir detenida. Y yo pregunto que ¿por qué?, que yo no he hecho nada. Y me dicen que por qué sí".

La versión de la actriz María León ante el juez: "He tenido que tratarme, me he tratado con una psiquiatra y con varios psicólogos"

Según el testimonio de la actriz sevillana, esto es lo que ocurrió: "Se acercan directamente a mí y me dice: "al final usted se va a venir detenida". Yo pregunto que por qué, que yo no he hecho nada. Y me dice que porque sí. Me tiran al suelo varias personas y yo ahí, claro, supongo que el estado de nervios y yo imagino que no me haría la muerta. Evidentemente, el estado de nervios, mi cuerpo reaccionaría".

"Recuerdo que me tiraron contra una valla, que caí al suelo, que me arrastraron porque las piernas además las tenía con heridas, y que me pusieron las esposas así detrás, en el suelo tirada, completamente. He tenido que tratarme, me he tratado con una psiquiatra y con varios psicólogos. Sobre todo con una psiquiatra, he tenido un tiempo de estar medicada", aseguraba la actriz en un testimonio que no resultó muy creíble para el juez.