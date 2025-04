La estructura en la que ambos estaban subidos haciendo sus labores de limpieza no funcionaba a causa del apagón , lo que hacía que se quedaran atrapados: "A la hora de bajar a la planta siguiente para continuar trabajando, mi compañero se ha dado cuenta de que la máquina estaba completamente parada , al principio hemos pensado que había sido un fallo de la máquina, hasta que nos hemos enterado de que se había ido la luz".

El que relataba que les habían podido sacar de ahí varias horas después: "Hasta ahora, no nos han podido venir a rescatar porque los teléfonos no funcionaban y no hemos podido llamar a los compañeros".