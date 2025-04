Los reporteros del programa no tardaron en salir a la calle para mostrar lo que estaba ocurriendo, mientras en el plató se vivían momentos de tensión por el corte de luz: los generadores de electricidad de los estudios de Mediaset se paralizaron al igual que en todo el país pero los grupos electrógenos consiguieron que la transmisión no se detuviera. Sin embargo, hubo que activar un plan de contingencia: luces de emergencia y la iluminación del plató funcionando al 40% de su potencialidad. Esto no se vio en las pantallas: aunque las iluminación tenía menos potencia, la magia de la televisión consiguió que el directo siguiera viéndose con nitidez.