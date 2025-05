Algo que podría ser muy “difícil” que prospere: “En su día, la Policía ya investigó a toda la plantilla del hotel y no encontró absolutamente ninguna irregularidad ”, decía el periodista de investigación. Por su parte, Leiras ha hablado con la chica y conoce más detalles sobre ella: “Es filipina y no habla prácticamente ni una palabra de español”.

Tras su conversación con la empleada de la limpieza, el reportero apuntaba: “Ella se encontró con los ladrones y no vio nada raro. Ella creía que eran invitados del hotel. No nota nada en la habitación porque él puso el cartel de ‘No molestar’, así que ella no tocó esa habitación. Que prospere su imputación me parece complicado”, decía.