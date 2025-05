Adama era pescador en Mauritania cuando en 2006 su barco atracó en Tenerife: "La Policía Nacional me detuvo y estuve 40 días en Fuerteventura", explica él mismo. Sin saber apenas castellano, Adama consiguió viajar a Málaga en busca de trabajo, pero no tuvo suerte y tuvo que irse hasta Valencia. Allí no conocía a nadie, no tenía dinero y tampoco un lugar dónde vivir, pero aun así, no se lo pensó dos veces y fue hasta Valencia.