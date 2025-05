Los sanitarios le indicaron por teléfono cómo realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que posteriormente prosiguieron los sanitarios cuando llegaron al lugar. Pese a los esfuerzos, no consiguieron reanimar al herido y confirmaron su fallecimiento. Un psicólogo de los servicios de emergencia tuvo que atender a varias personas presentes.

Los investigadores tratan de aclarar las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento y los agentes todavía no tienen información acerca de un supuesto agresor huido. Los vecinos no han podido dar muchas pistas, aunque el periódico digital Última Hora ha publicado que el joven fallecido se encontraba en la casa con su madre y un hermano cuando recibió una llamada telefónica y bajó a la calle, pero no volvió a subir.