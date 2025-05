La secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha remitido una i nstrucción a las fuerzas de seguridad en la que les aclara que no pueden sancionar el consumo o tenencia de drogas en el interior de un vehículo particular cuando esté estacionado y siempre que el estupefaciente no esté destinado a la venta , pues se trata de "un espacio privado" .

Como este precepto "deja al prudente criterio" de los agentes apreciar si la tenencia o consumo de drogas en un vehículo particular estacionado "es o no constitutivo de una infracción grave", Interior incluye en esta instrucción 7/2025 varias sentencias del Tribunal Supremo que dictan que, sin poder considerar como domicilio un vehículo privado, sí es "un espacio privado protegido con cierto grado de intimidad ".

Las sentencias en las que se inspira la instrucción destacan que los vehículos son objetos "con estrecha relación con la privacidad de sus titulares" y que, aunque en ellos no se desarrollen propiamente actividades de la vida íntima similares a las realizadas en un domicilio, sí que están protegidos con "una expectativa razonable de intimidad", un criterio que consideró el Tribunal Constitucional para determinar que un vehículo particular es un espacio protegido.

Por todo esto y porque la ley de Seguridad Ciudadana no contempla esta conducta, la instrucción de Interior concluye que el consumo o tenencia de drogas, cuando no estuviera destinado al tráfico, en el interior de un vehículo particular utilizado exclusivamente como medio de transporte estacionado, "no se considera subsumible en ninguna de las infracciones administrativas" descritas en la ley de seguridad Ciudadana.