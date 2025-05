"La asesina de mi hijo me quiere matar y está muy enfadada conmigo porque le rompí el documental", denunciaba la propia Patricia Ramírez durante la rueda de prensa.

La presa no habría dado muestras de tener intención de atentar contra su propia vida , pero el centro penitenciario habría decidido activar este protocolo y ponerle una presa de confianza. "Quieren tenerla controlada y vigilada durante todo el día", ha explicado Mayka Navarro.

"El 31 de diciembre pongo una denuncia por posibles amenazas de ella hacia mi persona, me archivan la denuncia inicialmente" ha afirma la madre de Gabriel quien reconoce amenazas. "Supuestamente la asesina de mi hijo ha manifestado dentro de prisión que me quiere matar y está muy enfadada conmigo porque le he roto el documental".