La madre del niño quemado con agua hirviendo desmonta la versión que da el padre de lo sucedido: "Es una sarta de mentiras"

El niño que fue quemado con un cubo de agua ha sido dado de alta y está en casa recuperándose. Sin embargo, el viernes podría volver con su padre, algo que la madre y la abuela del menor no quieren que esto ocurra porque no se sienten seguras. 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con ambas partes y el abuelo paterno ha confirmado que su hijo no irá a recoger al menor.

"¿Cómo va a atentar un gitano contra su propio hijo? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Para nosotros es lo más sagrado. Ni los padres, ni las madres... un hijo es lo más grande que pueda tener un padre", comenzaba el abuelo del menor.

De momento, el padre no irá a por el niño: "Yo le dije a mi hijo que de momento no quiero que vea al niño porque es gente habilidosa. Empiezan a enjuiciar, piensan en tener una represalias muy conflictivas. No lo entiendo porque pueden hacerle daño psicológico. Cómo no pueden hacer daño físico, dicen solo mentiras", explicaba el abuelo.

"Mi hijo tiene miedo. Ha sufrido, con todo lo que ha pasado está muy mal"

El abuelo del pequeño asegura que su hijo no verá al pequeño por miedo: "Mi hijo tiene miedo. Si a un perro cuando coge comida le das con un palo ya no quiere volver a pasar, lo mismo le pasa a mi hijo. Ha sufrido con todo lo que ha pasado y está muy mal".

Para terminar, el abuelo defendía que las quemaduras solo habían sido superficiales: "Él dijo a su propia abuela que no era nada y que era superficial y ahora ha salido que no era nada. Se quemó, pero no hay secuelas en la cara. Estamos muy tranquilos porque pensábamos que había sido otra cosa".