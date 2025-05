'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo el padre del menor quemado con un cubo de agua

Asegura que todo fue un accidente y que se le cayó el agua hirviendo del cubo al lavar el coche

Un niño de tres años, hospitalizado tras ser quemado con agua hirviendo: "Dijo que fue su padre"

El padre del menor de 3 años quemado el pasado sábado 26 de abril por un cubo de agua hirviendo ha hablado en directo en 'El Programa de Ana Rosa' para defenderse de las acusaciones de la familia materna del pequeño. Le acusan de haberle tirado el cubo a propósito y de que no es la primera vez que vuelve de estar con su padre con lesiones. Ante estas acusaciones, el aludido asegura que lo ocurrido fue un accidente y que lo que dicen es mentira.

¿Cuál es la versión del padre del menor quemado con agua hirviendo?

"Fue un accidente, yo tenía a mi hijo e iba a salir a lavar las llantas del choche y mi niño, al verme salir, se echó a llorar y vino detrás mía. Lo llevé a fuera y puse el cubo encima del capó con un cepillo y una garrafa para lavar las llantas, fui a coger el cepillo y el niño se acercó al cubo, cogió el asa, se le cayó encima y se quemó. Pero yo no hice eso ¿Qué padre va a hacer eso? Yo amo a mi hijo", explicaba el padre del menor.

"No me dejan ir al hospital porque me encierran por secuestro"

La familia de la madre del pequeño asegura que cada vez que va a casa del padre o de su pareja vuelve con moratones, pero el padre se defiende: "Es mentira, el niño juega, una vez se cayó de la cama saltando, como todos los niños que juegan, y se hizo un moratón. Lo llevé a su casa y se lo dije. Dicen que no avisé a la abuela cuando pasó esto, pero sí que la avisé cuando estaba el niño en el hospital y no volvió a llamar hasta el domingo".

El padre del menor añade además que no le dejan ir al hospital y que la discusión entre ambas familias lleva ocurriendo desde hace tiempo: "No me dejan ir al hospital porque me encierran por secuestro, me quieren meter preso desde que se enteraron de que la pareja con la que estoy se quedó embarazada".

Otra de las polémicas es que dio un nombre falso cuando llegó al hospital: "Mi mujer tiene un hijo un año más grande que él y tiene una tarjeta sanitaria de médico privado, yo fui corriendo a un médico privado para que lo atendieran antes y le hice pasar por ese niño. Cuando llegué llamé a la abuela, si lo hubiera querido ocultar, no la habría llamado", contaba el padre del menor.

Abuela menor quemado: "Que diga la verdad y no mienta más"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo también con la abuela materna del menor, que aún se encuentra hospitalizado pero fuera de peligro. El pequeño ha recuperado parte de la visión y habla un poco mejor.

"De momento se va mejorando, poco a poco", apunta la abuela del menor. Su familia asegura que cuando preguntan al niño quién fue el que le atacó, responde que fue su padre, ante lo que la abuela apuntaba: "Claramente dice Illa, si el niño dice eso es por algo".

El padre asegura que fue un accidente, pero la familia materna no le cree: "¿Él qué va a decir? Si yo mato a alguien no voy a decir que he sido yo. Él nunca ha tratado bien al niño, le encanta jugar con una pelota y él nunca ha jugado con él a la pelota, que diga la verdad y no mienta más, lo ingresó con otro nombre y la pareja de su padre firmó para que entrara a quirófano", aseguraba la abuela.