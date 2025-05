Un menor se quemó con agua hirviendo mientras estaba a cargo de su padre, que sostiene que todo fue un accidente pero la familia materna del menor cuestiona su versión

"Lo único que quiero saber es quién es el culpable de todo esto", pedía la madre del niño en directo en 'El programa de Ana Rosa'

Los mensajes entre la abuela materna y el abuelo paterno del menor quemado: "Voy a meterte droga y a denunciarte"

Un niño está ingresado a consecuencia de las heridas que ha sufrido al quemarse con agua hirviendo. El menor estaba a cargo de su padre cuando los hechos sucedieron y, mientras él sostiene que se quemó con el agua en un descuido mientras él lavaba su coche, la madre del pequeño cuestiona su versión, tachándolo de sarta de mentiras.

En su intervención en 'El programa de Ana Rosa', la mujer niega que tras lo ocurrido haya una historia de celos porque su expareja ha rehecho su vida, casándose con otra mujer con la que ahora espera otro niño. Así lo sostiene la familia del padre del menor: "Es falso, no me interesa lo más mínimo lo que haga ese hombre con su vida, que quede bien claro, no tengo ataques de celos ni me duele lo que él haga con su vida, al revés, me alegro por él, él ya se casó y rehizo su vida, le dije que le vaya bien", decía ella.

Eso sí, deja claro que aunque le pasó la manutención los dos primeros meses tras su separación, ahora no lo hace: "Dice que yo quiero el dinero para irme de fiesta, yo no lo quiero para nada, lo quería porque no estoy en una buena situación y al niño tenía que comprarle las comidas".

La mujer tomará medidas legales por esta cuestión y hacía un llamamiento: "Lo único que quiero saber es quién es el culpable de todo esto. Yo no culpa al padre, solo digo que estaba con el padre, lo tenía en su poder y fue el día que se lo llevó ¿No ve usted un poco raro que el mismo día que el niño se quema no me llama y no me explican nada hasta el día siguiente por la noche? No me llaman y no me explican nada hasta el día siguiente por la noche, encima lo llevan con otro nombre falso. La sarta de mentiras que va diciendo... Nadie se cree que vas a lavar el coche con agua caliente cuando hay máquinas que lavan el coche solo".

El enfrentamiento entre la madre del niño y su abuelo

Tras sus palabras, el abuelo del niño cuestionaba a la madre, asegurando que su hijo paga la pensión, que las mentiras "tienen las patas muy cortas" y apelaba a la "justicia de Dios": "Tú no estás acusando a mi hijo porque lo sabes en el corazón, aquí la gravedad de todo es la abuela que está resentida hacia mi hijo, está acusando a mi hijo pero eso le puede pasar a cualquier persona", decía; "conmigo no ha pasado nunca", respondía ella.

¿Cómo está el niño que se ha quemado con agua hirviendo?