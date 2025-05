El padre del niño teme que la madre pueda hacerle daño

Un menor de 4 años lleva desaparecido en Molina del Segura, Murcia, dos semanas. La familia del padre cree que se lo ha podido llevar su madre, que tiene una orden de alejamiento por malos tratos. En 'Vamos a Ver' han hablado con Bernardino, padre del pequeño desaparecido, que se mostraba abatido: "Temo por su vida y quiero verlo lo más pronto".

La madre del menor tiene una orden de alejamiento por malos tratos y, según su padre, le ha amenazado varias veces: "Antes decía que el hijo era suyo y que yo podía tener otro, pero el niño es del padre también", apuntaba Bernardino.

Han pasado 11 días desde la desaparición y el padre del pequeño contaba: "Cada día que pasa es peor, entras a casa, ves cosas suyas y te derrumbas". Ante la situación, la familia confiesa que tiene miedo de no volver a verle: "Si se lo lleva a otro país no se cómo serán las leyes ni nada, pero tengo miedo, mucho miedo", explicaba la abuela.

"Si no lo hubiera hecho ese fin de semana, lo habría hecho otro"

La abogada de la familia cuenta que la madre del menor está condenada a 8 meses de prisión y la custodia del niño la tiene el padre: "Ella lo tiene un fin de semana alterno", explicaba. En uno de esos fines de semana, la mujer se llevó al pequeño: "Si no lo hubiera hecho ese fin de semana, lo habría hecho otro. Lleva 11 días, desde que se lo entregué el viernes dos, hasta hoy".

El menor no tiene pasaporte para poder viajar a otro país, pero la familia de ella no ha querido colaborar en la búsqueda del menor: "Su padre y su hermana están en Alicante. No colaboran directamente", apuntaba Bernardino.

Verónica, la abogada de la familia ha explicado qué es lo que dicen las fuerzas de seguridad: "Están haciendo las indagaciones oportunas para localizar a la señora, pero tiene un delito de sustracción de menores y es un tema serio. Si ella en estos 15 días entregara al menor, la cosa sería mucho más leve y podría reconducirse la cuestión. Está penado de dos a cuatro años".