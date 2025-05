Víctima del atropello masivo en Barcelona: "Sigo en shock, mareada y con morfina"

Nuria Morán 19 MAY 2025 - 14:02h.

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con una de las víctimas del atropello múltiple fuera del estadio del RCE Espanyol en Cornellà de Llobregat

Dejan libertad y sin carné a la conductora del coche del atropello masivo en el estadio del Espanyol: dos heridos siguen ingresados

Compartir







La conductora del coche que causó un atropello múltiple el pasado jueves fuera del estadio del RCE Espanyol en Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha quedado en libertad, aunque deberá presentarse periódicamente en el juzgado, se le retira el carné de conducir y se le decomisa el vehículo.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con una de las víctimas de este atropello, que nos ha contado cómo vivió este angustioso momento: "Estábamos en una calle peatonal haciendo tiempo para entrar al campo y, sin tiempo de reacción, me encuentro atropellada por un coche blanco que me lleva por delante y con el brazo izquierdo pillado con una rueda", comienza contándonos.

Esta víctima continua explicándonos: "Me encuentro atrapada, que no puedo salir, continué la fricción todo el rato porque la conductora acelera y es cuando se me empieza a quemar el brazo. Todos los aficionados que hay ahí, detienen el coche como pueden, son ellos los que realmente me salvan la vida, porque yo en ese momento solo oigo ruido, hay caos. La gente se vuelve loca porque intenta ayudarme a salir de ahí, y por eso para coche. Una vez me sacan, luego ya viene otra embestida y otros atropellos que yo no vi porque evidentemente, no estaba consciente".

Además, non cuenta que todavía no se ha recuperado ni física ni mentalmente: "Creo que todavía estoy un poco en shock, estoy mareada, tengo morfina... Está todo muy reciente, pero es cierto que se ha dado voz a cosas que no son y quiero aclararlas. La gente se vuelve loca a raíz de que me ve debajo del coche, están intentando frenar el coche".

La detención de la conductora

La causa está abierta por presuntos delitos contra la seguridad vial, desobediencia a la autoridad y lesiones por imprudencia ("sin más tipificación" hasta que cada una de las personas heridas tenga los informes definitivos de las consecuencias de las heridas).