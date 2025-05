Carmen sufre el acoso de su vecino: "No va a parar hasta que me mate"

Nuria Morán 20 MAY 2025 - 11:05h.

Carmen rechazó mantener una relación sentimental con un amigo de la familia que ahora la acosa

El vecino acosador de Carmen ha llegado a disparar a la fachada de su casa

Carmen sufre el acoso de su vecino desde hace ocho meses, una atracción fatal que termina con amenazas de muerte, disparos y un coche calcinado. Carmen, su marido y este hombre son amigos de toda la vida. Él se divorcia y comienza a obsesionarse con ella. Le pide que deje a su marido, pero ella se niega y es aquí cuando comienza su calvario.

Intenta quemar su casa con sus hijas dentro y le manda un sicario para que acabe con su vida. También intenta robar su coche, y como no lo consigue, termina prendiéndole fuego. A pesar de haberle denunciado, este hombre está en libertad y Carmen teme por su vida y la de toda su familia, algo que le ha llevado a abandonar su hogar porque no se siente segura.

El vecino acosador de Carmen disparó a la fachada de su casa: "Casi mata a mi bebé"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Carmen, que ha dejado clara su preocupación. "Tiroteó mi casa y casi mata a mi bebé con dos meses y medio. No va a parar hasta que carbonice mi casa conmigo y mis hijas dentro. Yo no puedo más2, ha comenzado contándonos.

"Está de rositas en la calle y se pasea por la puerta de la casa de mi madre porque yo me he tenido que ir allí por miedo. No hay justicia", ha dicho. Además, Carmen ha destacado que la orden de alejamiento se la han puesto de su marido, no de ella y de sus hijas.