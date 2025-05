Los enfrentamientos comenzaron hace cuatro años cuando el agresor rompió un farol de su vecino sin motivo aparente

Sin pensárselo dos veces y defendiendo que es él, la víctima de un acoso por parte de su vecino, un hombre del pueblo de Brenes en Sevilla ha amenazado en directo en ‘El programa de Ana Rosa’ a su vecino de enfrente dándole la razón en sus constantes denuncias por agresiones y amenazas.

Dos vecinos de Brenes en Sevilla llevan 4 años en guerra desde que uno de ellos rompió a golpes el farol del otro por la noche y sin motivo aparente. Un acto vandálico que fue el principio de continuos enfrentamientos que les hacen vivir un auténtico infierno en su propia casa. Cada uno ha colocado una cámara en la puerta de su vivienda y son más que habituales las visitas de la Guardia Civil tras sus enfrentamientos.

Alejandro Reginjo, el vecino acosado, nos ha explicado que la situación comenzó hace cuatro años, a los pocos meses de que llegó al pueblo. Asegura que el problema comenzó con la ruptura de un farol y que desde ese momento, las agresiones y los insultos no han cesado. Ha intentado frenar la situación de mucha formas, pero asegura que es imposible “No se puede hablar con este señor, creo que tiene problemas mentales… Le molesta todo, si pongo el coche, si pongo la moto… Son continuas agresiones y es algo insoportable”.

Además, el vecino afectado ha dejado claro que la Guardia Civil nunca hace nada y que su vecino nunca ha sido detenido “Yo en el cuartel no tengo derecho a poner denuncia, yo para poner denuncias me tengo que ir al juzgado”. Alejandro no sería el único vecino con el que este hombre y su familia habrían tenido problemas “Este señor en 30 años se ha peleado con toda la vecindad, no soy el primero con el que se pelea, se ha peleado con todos los vecinos. Esto es vivir un infierno todos los días”.

El reportero de ‘El programa de Ana Rosa’ ha querido conocer también las versión del supuesto vecino polémico y él solo se ha delatado amenazando de muerte a Alejandro delante de toda España. Asegura que se siente acosado por Alejandro y por las cámaras que ha puesto “tiene cinco o seis cámaras, me graba cuando entro, cuando salgo, cuando vienen mis nietos, me graba estando en mi habitación, ahora en verano no puedo abrir la ventana… la víctima soy yo, el que va a ir a la cárcel es él, yo igual también, le voy a matar cualquier día”.

Tras conocer la versión de su vecino, Alejandro ha explicado el motivo por el que no quita las cámaras “Mi problema es que tengo que estar protegido porque no sé en qué momento va a salir de su casa y me va a destrozar la fachada… pero aquí no hay problema, nadie le detiene”.

En el plató, le han explicado que no sería legal poner cámaras apuntando a la calle, pero viendo las amenazas que sufre, recibidas incluso ante las cámaras de televisión, tiene motivos más que justificados para tenerlas. De hecho, Manuel Marlasca le ha invitado a que fuera con la amenaza grabada de su vecino a interponer una nueva denuncia al juzgado.