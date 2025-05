Un hombre ha sido asesinado a tiros tras dejar a su hijo en un colegio de Pozuelo de Alarcón, en Madrid

Un hombre de origen ucraniano ha sido asesinado tras recibir varios disparos en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Ha ocurrido cerca del Colegio Americano, donde había dejado a su hija poco antes. El ataque se habría producido “desde una moto con una precisión que asusta, una ejecución en toda regla”, según ha explicado Manu Marlasca en ‘El programa de Ana Rosa’.

La v íctima era un exasesor del último primer ministro prorruso que tuvo Ucrania. Lleaba ya un tiempo afincado en España y había tenido problemas, porque la Unión Europea le había acusado de prácticas contrarias al Derecho Internacional. Por ejemplo, habría estado implicado en el intento de anexión de Crimea.

Inés, testigo: “He escuchado a una chica gritar”

La reportera Esther Sánchez se ha trasladado al lugar de los hechos para contar todo lo que estaba ocurriendo allí. Ha hablado con Inés, que ha dado más detalles de lo que ha vivido esta mañana: “Yo estaba dormida y he escuchado unos 6 o 7 disparos. Me he levantado, me he asomado y no he visto nada, pero a los minutos he escuchado a una chica gritar y un pitido prolongado de un coche. Me he asustado y he bajado”.

Ahora mismo, es la brigada de Información de Madrid la que se está haciendo cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos.