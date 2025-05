Aumentan las agresiones a médicos: "Una paciente y su hija me golpearon porque no les di lo que me pedían"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con Carolina Pérez de la Campa, una médica agredida por la hija de una paciente

A puñetazo limpio con el médico de un centro de salud de Barcelona que hizo una pausa

Récord histórico de agresiones a médicos en 2024: 847, una cada 10 horas. Las agresiones a profesionales de la medicina han alcanzado en el año el máximo histórico de 847, en su mayor parte amenazas y coacciones ejercidas por pacientes con cita a doctoras en la Atención Primaria.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con Carolina Pérez de la Campa, médica de familia agredida por la hija de una paciente, que nos ha contado lo que sucedió y ha denunciado la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran: "Me encontraba en consulta y la paciente y se familiar llegaron derivadas de la enfermería porque les dijeron que no podían darles un aparato para medir la glucosa porque está protocolizado y no se le da a todos los pacientes con pacientes. Ella quería el aparato para monitorizar sus valores y como yo no se lo daba comenzó a insultarme y a amenazarme de muerte", ha comenzado a contarnos.

La doctora ha continuado explicándonos: "En ese momento y en ese centro de salud, algo que o es habitual, había un guardia de seguridad que subió y se llevó a a la paciente y a su familiar, pero un rato después consiguieron volver a entrar y, cuando yo estaba saliendo de la zona del café, me cogieron y me golpearon".

Carolina Pérez de la Campa, médica de familia agredida por la hija de una paciente: "Tiene que haber tolerancia cero ante las agresiones y no lo estamos viendo"

"Conozco a muchos compañeros que han pasado por lo mismo. Nos llegan muchas notificaciones y denuncias al sindicato y es algo continuo. Es probable que las cifras de agresiones que se dan estén muy por debajo de la verdad", ha subrayado.

Sobre qué cree que está pasando para que estas agresiones a médicos aumenten constantemente, Carolina Pérez de la Campa ha analizado: "Probablemente esto tenga mucha relación con las situación en la que nos encontramos en consulta, están aumentando los tiempos de espera, los recursos humanos son muy insuficientes y no tenemos medidas de prevención adecuadas como guardias de seguridad o cámaras de vigilancia. Estamos desbordados y necesitamos mucho más tiempo para nuestros pacientes, pero tienen que entender que somos humanos y que lo que menos necesitamos es que se pongan en contra nuestra".

Durante sus 15 años de andadura, el Observatorio Contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) ha contabilizado 8.108 agresiones, el equivalente a todos los colegiados en Zaragoza o Asturias, según el informe presentado este lunes con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se celebra cada 12 de marzo.