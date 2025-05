Todas las víctimas mortales son mujeres y niños que viajaban en la bodega del cayuco

La angustiosa imagen del rescate de un bebé en el cayuco hundido en El Hierro: su padre trató de salvarla

Las imágenes del vuelco del cayuco con 159 de personas a bordo ha quedado grabada en sus mentes. Son Juana, María y Artamis, trabajadores de la lonja del puerto no se quedaron a mirar cómo se ahogaban los niños pequeños, mujeres y personas que no sabían nadar. Dejaron lo que estaban haciendo y se pusieron a sacarlos cómo podían. María se acercó a un niño pequeño que no paraba de llorar y "se me pegó a mí"; las lagrimas se me salían". Desde Canarias, la información del periodista Romen García.

A Artemis le sorprendieron los gritos que venían del muelle y entendió que algo grave estaba pasando, porque había demasiado "jaleo", pero de momento no sabía cuál era la causa. "Oigo gritos en la punta del muelle, hay jaleo" y ya no tuvo dudas de lo que estaba ocurriendo.

En cuento se dieron cuenta se sumaron a echar una mano porque los segundos eran importantes para ayudar a esas personas que habían caído al agua o incluso estaban debajo del cayuco, la mayoría mujeres y niños.

"A la jefa le preguntamos si podíamos ir a ayudar y nos dijo que sí" y todos se fueron a la carrera hasta la punta del muelle, donde se cebaba la tragedia en la que han muerto siete personas.

No pudieron ni titubear y se pusieron a "sacar gente del agua". Aquello era sí o sí. Así lo ha contado Artemis: "Un compañero empieza a ayudar a sacar gente del agua, yo me quedo arriba en el ultimo paso intentando que los migrantes toquen tierra firme", relata sin dejar de pensar lo que ha ocurrido.

Ante la tragedia que tenían ante sus ojos todos el puerto de la Restinga se movilizaron junto con el personal de Salvamento Marítimo, Cruz Roja y policías, pero todas las manos eran necesarias.

María ha contado cómo ayudaron aportando su granito de arena: "lo que hicimos fue levantar las personas que estaban en suelo quitándoles la ropita", entre los que había muchos niños.

Juana, también recuerda ese momento en que trató de calmar a uno de los pequeños y este se refugió en ella. "Yo vi a un niño que lloraba y cuando lo fui a acariciar se me pegó a mí y ya con él en los brazos, las lagrimas me salían".

El presidente del Cabildo cuestiona los protocolos de desembarco

El presidente del Cabildo de El Hierro, un día después de lo ocurrido pone en valor el trabajo y la solidaridad de todos, pero también pide revisar los protocolos de salvamento.

Alpidio Armas ha cuestionado los protocolos de desembarco, porque algo indica que estos "están mal" y, si no se cumplieron, "hay que preguntarse por qué".

"Si se nos muere la gente a medio metro del muelle es que algo no estamos haciendo bien, desde luego no estoy siendo crítico con el trabajo de nadie".

"No podemos conformarnos con una situación" de esta naturaleza, y ha agregado que en los próximos días convocará a una reunión a la Dirección Insular de la Administración del Estado y a Salvamento Marítimo para hablar de por qué suceden estos hechos y si hay que cambiar algo.

Mientras tanto, todos los migrantes ya están en el centro de atención temporal de extranjeros, donde permanecerán varios días antes de ser trasladados a Tenerife.