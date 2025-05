Crimen de Favara | Los escalofriantes audios del presunto asesino hacia su víctima: "Te voy a sacar las tripas"

Jose, de 40 años, falleció a causa de las heridas que el ex de su prima presuntamente le produjo con un arma blanca

Al parecer, Jose pretendía pedirle a Ramón que dejase de acosar a su prima, con quien mantuvo una breve relación hacía ya más de un año

El pasado 26 de mayo se producía un asesinato durante una reyerta en el municipio valenciano de Favara, según informaban fuentes de la Guardia Civil a EFE. Según los primeros datos, la reyerta habría acabado con el resultado de un hombre muerto y otros tres heridos tras el enfrentamiento con armas blancas.

Según adelantaba el diario Levante-EMV, los hechos se produjeron en un bar de Favara donde al parecer dos hombres, padre e hijo, entraron buscando refugio porque les perseguía un tercero para matarlos. Al entrar este último en el local, se inició la pelea. Durante la misma, padre e hijo habrían resultado heridos con lesiones de arma blanca y contusiones, y el supuesto atacante habría fallecido a consecuencia de las cuchilladas que recibió en distintas partes del cuerpo, según el diario valenciano.

Ahora, sabemos que el fallecido es Jose, un hombre de origen cubano que se encaró con el presunto maltratador de su prima tras intentar mediar con él. Jose tenía 40 años cuando encontró la muerte en este bar de Favara durante una reunión en la que el hombre pretendía convencer a Ramón de que dejase de acosar a su prima, una mujer con la que había mantenido una relación que había acabado hacía ya un año.

'El programa de Ana Rosa' ha tenido acceso en exclusiva a los audios que Ramón, el presunto asesino, envió días antes a Jose amenazándole de muerte:

"A mí no hay hombre que me haya hablado como me has hablado tú, si te tengo delante te corto las venas del cuello. Cuando nos veamos tú a tu camino y yo al mío, y no me mires malamente porque te tiro las tripas abajo".

Y Ramón cumplió su amenaza. El presunto asesino de Jose se presentó en la cita que los hombres acordaron por teléfono y, armado con un cuchillo, habría asestado numerosas puñaladas al fallecido:

"Mi hermano no era agresivo, él no iba armado, él cogió una garrota para intentar defenderse pero no tuvo forma de hacerlo y acabó muerto", explicaba para este programa la hermana del fallecido.