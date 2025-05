Nuria Morán 28 MAY 2025 - 12:48h.

Según un funcionario de la prisión en la que cumple prisión Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo, el ordenador y el móvil podría haberle llegado a través del capellán

Los padres de Marta del Castillo, de los presuntos privilegios de Carcaño en la cárcel: "Sentimos más rabia e impotencia"

Después de que el programa 'Código 10' diese en exclusiva los privilegios que habría tenido Miguel Carcaño en prisión gracias ala relación especial que habría mantenido con una funcionaria, 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con uno de los funcionarios de Herrara de la Mancha, que nos ha confirmado que el asesino de Marta del Castillo habría tenido un ordenador portátil con acceso a Internet.

Este funcionario asegura que el foco estaría puesto en "el voluntariado, concretamente en la pastoral penitenciaria y en la Cruz Roja" porque estas personas "lo único que pasan a nivel de seguridad es el arco detector". Además, desvincula el papel de una presunta funcionaria en todo esto: "Rotundamente no".

Nada más conocer esta información, 'El Programa de Ana Rosa' se ha puesto en contacto con el excapellán de la prisión, que, aunque ha confirmado que el tiempo que estuvo en Herrera de la Mancha mantuvo una buena relación con Carcaño, ha desmentido la información que nos ha aportado el funcionario: "Lo desmiento absolutamente. Nosotros pasamos por el arco de metal y todo eso. Ustedes unen y suman. Yo estuve allí hace dos años, ya no estoy. Yo no he pasado nada ¡Qué va!

Un funcionario de la cárcel de Herrera de la Mancha acusa a la pastoral penitenciaria del trato de favor con Miguel Carcaño y desvincula a los funcionarios

Eva Casanueva y Antonio del Castillo, padres de Marta del Castillo, han estado en 'El Programa de Ana Rosa'

"Sentimos todavía más rabia e impotencia de pensar que esta persona puede tener este tipo de privilegios en la cárcel", ha dicho Eva Casanueva de los presuntos tratos de Miguel Carcaño en prisión. . Sobre si tienen constancia de que se ha abierto una investigación al respecto, el padre de Marta ha dicho: "Dicen que sí. Yo he estado hablando hace un momento con mi abogada y ella va a pedir una investigación y depurar responsabilidades".

Sobre su reunión con Miguel Carcaño en la cárcel, Antonio del Castillo ha contado: "Yo fui con el no por delante. Consigo que me reciba e intento buscar dónde me dijo. Creo que sabe donde está Marta porque la policía me dice que una persona que mata a otra siempre sabe dónde está el cuerpo porque es algo que no puede olvidar".