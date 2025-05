Nuria Morán 29 MAY 2025 - 11:33h.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con una de las personas que mejor conocen a Miguel Carcaño

Los padres de Marta del Castillo, de los presuntos privilegios de Carcaño en la cárcel: "Sentimos más rabia e impotencia"

Después de 16 años, Eva Casanueva y Antonio del Catillo siguen buscando a su hija Marta, la cual fue asesinada a manos de Miguel Carcaño en Sevilla con tan solo 17 años.

Ahora, cuando solamente faltan cinco años para que el único procesado por su asesinato salga en libertad, los padres de Marta del Castillo han sufrido un nuevo varapalo al enterarse de que Carcaño habría disfrutado de privilegios en la cárcel debido a la relación especial que habría mantenido con una funcionaria de Herrera de la Mancha.

Tras el nuevo escándalo que rodea a este caso, 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en directo y en exclusiva con una de las personas que mejor conoce a Miguel Carcaño: su preso sombra en la cárcel de Herrera de la Mancha.

Desde que Miguel Carcaño fue encarcelado, Juan fue su preso de confianza: "Cuando llegó era un preso normal, muy apagado y calladito. Cuando entró en el módulo dos, allí cambió y ya estaba más subidito. Ahora está altivo y es mucho más prepotente".

Sobre si él pudo ver que Miguel Carcaño gozase de privilegios y tuviese en su poder aparatos de tecnología, este expreso ha dicho: "Nunca le vi con nada de tecnología, solo tenía un aparatito para escuchar música y no creo que fuese capaz de montar un ordenador".

El que fuese preso de confianza de Miguel Carcaño confirma que el asesino de Marta del Castillo se llevaba muy bien con le pastoral de la prisión, algo que Juan ha podido confirmarnos: "Se llevaba muy bien con el cura, perfectamente. Muchas veces se quedaban solos en la iglesia".

Juan, preso sombra de Miguel Carcaño y una de las personas que mejor conoce al asesino de Marta del Castillo: "Se llevaba muy bien con el cura. Muchas veces se quedaban solos en la iglesia".

Aunque admite que Miguel Carcaño negociaba en la cárcel vendiendo ropa, asegura no haberle visto participando en cualquier otro tipo de negocios ilegales como la organización de partidas de póker ilegales.

Juan confirma que Carcaño ha mantenido contacto con muchísimas chicas que desde fuera le proclamaban su amor: "Le puedo decir que eso es verdad, que muchísimas chicas, miles, le escribían. A la última, Carcaño hasta le mandaba dinero para que se sacase el carnet de conducir y fuese a verle".

Además, admite que pudo hablar con el propio asesino de Marta del Castillo del asesinato de la joven sevillana: "Una vez al principio le pregunté por Marta y me dijo que había sido su hermano, que él no había hecho nada. Me contó que discutieron, se abalanzó sobre él para pegarle, Marta intentó separarles y le pegó con el cenicero".

Este programa también hablaba en exclusiva con uno de los funcionarios de Herrara de la Mancha, que nos ha confirmado que el asesino de Marta del Castillo habría tenido un ordenador portátil con acceso a Internet.

Este funcionario aseguraba que el foco estaría puesto en "el voluntariado, concretamente en la pastoral penitenciaria y en la Cruz Roja" porque estas personas "lo único que pasan a nivel de seguridad es el arco detector". Además, desvincula el papel de una presunta funcionaria en todo esto: "Rotundamente no".

Nada más conocer esta información, 'El Programa de Ana Rosa' se ponía en contacto con el excapellán de la prisión, que, aunque ha confirmado que el tiempo que estuvo en Herrera de la Mancha mantuvo una buena relación con Carcaño, ha desmentido la información que nos ha aportado el funcionario: "Lo desmiento absolutamente. Nosotros pasamos por el arco de metal y todo eso. Ustedes unen y suman. Yo estuve allí hace dos años, ya no estoy. Yo no he pasado nada ¡Qué va!

Eva Casanueva y Antonio del Castillo, padres de Marta del Castillo, han estado en 'El Programa de Ana Rosa'

"Sentimos todavía más rabia e impotencia de pensar que esta persona puede tener este tipo de privilegios en la cárcel", ha dicho Eva Casanueva de los presuntos tratos de Miguel Carcaño en prisión. . Sobre si tienen constancia de que se ha abierto una investigación al respecto, el padre de Marta ha dicho: "Dicen que sí. Yo he estado hablando hace un momento con mi abogada y ella va a pedir una investigación y depurar responsabilidades".

Sobre su reunión con Miguel Carcaño en la cárcel, Antonio del Castillo ha contado: "Yo fui con el no por delante. Consigo que me reciba e intento buscar dónde me dijo. Creo que sabe donde está Marta porque la policía me dice que una persona que mata a otra siempre sabe dónde está el cuerpo porque es algo que no puede olvidar".