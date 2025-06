Exclusiva | El motivo por el que Ana Julia Quezada quería salir de la cárcel de Brieva

Nuria Morán 10 JUN 2025 - 14:04h.

Tras emitir en exclusiva la primera parte de la entrevista con la exinterna de la cárcel de Brieva que fue compañera de Ana Julia Quezada en la que contaba que la asesina del pequeño Gabriel quería matar su madre, Patricia Ramírez, 'Vamos a ver' ha mostrado la segunda parte de esta conversación.

Gracias a este testimonio se ha abierto una investigación a varios funcionarios que presuntamente habrían tenido un trato de favor a cambio de sexo y también a la propia Ana Julia por amenazas.

Ahora, la exinterna nos cuenta que Ana Julia estaba obsesionada con salir de esa prisión y por eso intentó tener una relación sentimental. Pero el asunto de la novia le salió mal y terminó pidiendo que no la fuese a ver por "pesada".

"Ana Julia me dijo que su novia estaba obsesionada con ella y tuvo que poner una instancia para que no vinieses a prisión a verla. Ella ya se estaba escribiendo con otra personas", nos ha contado esta expresa.

Según nos relata, hubo otro intento con un chico del País Vasco: "Estuvieron como 8 o 9 meses, pero no correspondía a lo que ella solicitaba que era hacerse pareja de hecho e irse al País Vasco. Su obsesión era irse País Vasco o a Barcelona, esa era su obsesión".

El motivo por el que Ana Julia no querría estar en Ávila era claro: "Estaban reuniendo a los etarras ya, allí había dos pero una de ellas que trabaja en el economato que se iba a ir al día siguiente y tenía todo recogido... y le dijo "Ana como no salgas de aquí no vas a salir en la vida. Pídete País Vasco o Barcelona que son gobiernos independientes. Se le metió tanto en la cabeza que su obsesión era encontrar a alguien con quien cartearse y como ella me dijo "luego yo me encargo de metérmelo en el bolsillo".

Además, asegura que dentro de la cárcel hay que hacer lo que dice Ana Julia: "Me metió en problemas y me llevó a un módulo conflictivo. Era como si fuese una funcionaria, esa palabra era cierta. Por eso que no ha hablado antes porque saben que les queda condena y les puede hacer la vida imposible tranquilamente".

Cuando le preguntamos cómo hablaba Ana Julia de Patricia dentro de prisión, esta exinterna nos cuenta: "Muy mal, la odia. Yo he escuchado de su boca decir "me la tengo que quitar del medio". Además, admite que dentro de la cárcel ha llegado a tenerla mucho miedo: "Ella no amenaza, ella actúa."

La expresa y excompañera de Ana Julia nos sigue contando: "Nunca ha mostrado arrepentimiento. Yo que la conozco, te puedo decir al 100% que si ella se arrepiente de algo es de no haberlo hecho de otra forma. Es manipuladora y obsesiva. No le gusta que le lleven la contraria".

Sobre si la asesina del pequeño Gabriel tenía privilegios en la cárcel, esta mujer es clara: "Sí, como si fuera una funcionaria, exactamente igual. Solo le faltaba la chapa. Su obsesión era encontrar a alguien con quien cartearse y como ella me dijo "luego yo me encargo de..." vamos, de meterlo en el bolsillo. Es una persona narcisista y psicópata".

Esta mujer afirma que lo que ha pasado con el documental que Ana Julia quería grabar ha hecho que su odio hacia Patricia aumente, aunque asegura que siempre se lo ha tenido. "Es como si ella la hubiera metido en prisión", sentencia antes de terminar esta entrevista en exclusiva.