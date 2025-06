El alcalde de Alquerías asegura que la atracción ferial no fue contratada por el Ayuntamiento y se encuentra en una finca particular

La titular del juzgado de instrucción número 9 de Murcia ha abierto diligencias previas por posible homicidio imprudente

Compartir







Segundo día de duelo en Alquerías, en Murcia, por la muerte de una niña de dos años que se electrocutó en una cama elástica instalada en una feria. Otros tres menores también resultaron heridos, pero ya están en casa. La jueza ha abierto una investigación por un posible delito de homicidio imprudente, tal y como informan en el vídeo Susana Guzmán y Nuria Gutiérrez.

El suceso ocurrió la medianoche del domingo en el recinto ferial instalado en Alquerías por las fiestas patronales cuando la pequeña, de dos años, origen marroquí y que residía junto a su familia en otra población, estaba saltando en las camas elásticas .

La niña recibió una descarga eléctrica al tocar, al parecer, la valla metálica que protegía la instalación de camas elásticas. Trataron de reanimarla durante una hora sin éxito.

La atracción fue abierta cuatro horas antes

La atracción llevaba abierta cuatro horas cuando ocurrió el accidente que dejó otros tres menores, una niña de ocho años y dos niños de 11 y 12.

“Era una niña muy pequeñita y nos podía haber pasado a cualquiera. Compañeros de mi hija montaron media hora antes”, lamenta una vecina.

En su opinión, las colchonetas eran aparentemente las que parecían más seguras: “De niños pequeños, de niños de tres cuatro añicos que no necesitan tanta electricidad como los coches de choque”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Revisada por un ingeniero

Según los feriantes, la atracción había sido revisada por un ingeniero y el Ayuntamiento había concedido los permisos para montar la feria en ese solar.

“Es el que viene, lo revisa todo y si hay alguna anomalía él te lo dice: ‘oye, mira, que esto tienes que cambiarlo’. Y él no te pone el sello como apto. ¿Qué pasa? Que no puedes abrir”, explica uno de ellos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sin embargo, el alcalde presidente de la junta municipal de Alquerías (Murcia), José Luis Marín Marín, ha dicho a EFE que la atracción ferial no fue contratada por el Ayuntamiento y se encuentra en una finca particular que no es de titularidad municipal, aunque han recibido llamadas como si ellos lo hubieran autorizado.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Además, ha añadido que desde lo ocurrido no ha podido ser localizado el feriante propietario de la cama elástica en la que ha ocurrido el accidente.

Investigan un posible homicidio imprudente

La titular del juzgado de instrucción número 9 de Murcia, en funciones de guardia, ha abierto diligencias previas por posible homicidio imprudente.

Al parecer, el feriante había pedido a la Consejería de Industria la autorización de la instalación. El dispositivo fue precintado el domingo por la Guardia Civil, que junto con técnicos especializados ha inspeccionado el cuadro eléctrico, las tomas de tierra y el sistema de iluminación para determinar si hubo mala conexión en la derivación del cuadro eléctrico hacia la atracción.

"Se nos ha caído el mundo encima", confiesa el alcalde pedáneo tras lo ocurrido, en lo que recalca que "no hemos tenido nada que ver".

Al otro lado del pueblo del lugar donde tuvo lugar el accidente es donde está ubicada la feria oficial que cuenta con la autorización municipal por las fiestas que hoy comienzan en el pueblo por San Juan Bautista y que han tenido que ser suspendidas por lo ocurrido "tras dos meses de trabajo", lamenta el alcalde pedáneo, quien ha advertido que actuarán con la máxima contundencia contra el responsable de lo ocurrido.

"Estamos todos consternados", ha manifestado Marín, quién anuncia que ejercerán acusación particular una vez avance la fase inicial de investigación.

El Ayuntamiento de Murcia ha declarado tres días de luto oficial en Alquerías desde la tarde de este domingo hasta el miércoles