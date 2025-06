Tres personas (madre, padre e hija) fueron asesinadas en su propia casa en abril de 2024

Exclusiva | Las imágenes del interior de la casa en la que se ejecutó el triple crimen de Chiloeches

Compartir







El triple crimen de Chiloeches ocurrió en abril de 2024, cuando tres personas (padre, madre e hija) fueron asesinados en su propia casa. El hijo de la familia salvó la vida milagrosamente al escaparse por una ventana poco después de que el presunto asesino prendiera fuego a la casa.

David, el hombre que acompañó en el coche al autor material hasta el domicilio, ha hablado con ‘Vamos a ver’. Estuvo en prisión ocho meses, detenido como cómplice de Fernando por el asesinato de los tres miembros de la familia Villar Fernández. Pero ahora está en libertad provisional, tras quedar exculpado del triple homicidio y que la jueza haya cambiado su imputación a robo con fuerza.

“No participé, si yo sé lo que iba a hacer no lo hubiera permitido”, ha dicho David a ‘Vamos a ver’. Ha contado que estaba durmiendo cuando, a las 1 de la noche, recibió una llamada de Fernando y se fueron juntos en el coche hasta el lugar del crimen. “Antes de llegar a la garita me dijo ¿vienes? Le dije que no. Se bajó y cogió algo de atrás, no sé lo que cogió. Yo me monté delante y me fui a mi casa”, ha asegurado.

David, sobre el presunto asesino del triple crimen: “Se le veía muy buena persona”

Sobre Fernando, el presunto asesino, dice que “se le veía muy buena persona”: “Si, luego estaba metido en la droga y hacía sus cosas, pero era un chico trabajador. Si yo hubiera entrado en esa casa yo no estaría aquí porque no hubiera permitido eso. No tengo que ver con esas muertes, no sabía que iba a morir nadie. No lo hubiera permitido aunque me hubiera costado la vida”.

Según ha explicado Alfonso Egea, fue el propio David el que llamó a la Guardia Civil a la mañana siguiente. En unas imágenes exclusivas del programa podemos ver su reacción al enterarse de lo sucedido: “Hijo de la gran p***, yo le mato al Fer. Se los ha cargado para robarles cuatro mierdas”, exclamó.

Así lo David ha contado ante la cámara: “Yo empiezo a hablar y ya sabía que había sido él. Lo dije y le pillaron por mí. Si no llego a hablar se piensan que es otra persona hasta que investigaran bien. Pero desde el primer momento dije que había sido Fernando”.

David sufre amenazas acusándole del crimen de Chiloeches

En Navidad, David fue puesto en libertad y ahora denuncia que sufre amenazas por parte de gente que sigue acusándole del crimen. “No salgo para nada, la única vida que tengo es en TikTok. Encima ahora una chica ha sacado un vídeo diciendo que soy un asesino con mi número de teléfono. Tengo amenazas, que van a venir a por mí porque saben dónde vivo”, ha relatado.

Además de Fernando y David hay un tercer imputado, Cristian, expareja de Laura, una de las víctimas del crimen. Está en libertad, pero la Guardia Civil le considera el autor intelectual o, al menos, el inspirador de Fernando según ha contado Alfonso Egea. “Parece ser que Cristian iba buscando candidatos para pegar un palo en casa de los padres de su novia, sabedor de que había un botín llamativo en cuanto a dinero y objetos de valor. Él lo niega”, ha terminado el periodista.