Nuria Morán 18 JUN 2025 - 13:55h.

David tendrá que responder ante la justicia por robo con violencia

David, exculpado del triple crimen de Chiloeches: “Si lo sé, yo no lo hubiera permitido”

Compartir







Tras la emisión de la primera parte de la entrevista con David, exculpado del triple crimen de Chiloeches, 'Vamos a ver' ha emitido este miércoles 18 de junio la continuación.

Durante esta segunda parte de la emisión de la entrevista con David, el exculpado asegura una vez más que no tiene nada que ver con esas muertes: "No sabía que iba a morir nadie. Desde el principio dije que había sido Fernando".

PUEDE INTERESARTE El vídeo que muestra la reacción de uno de los detenidos tras el triple crimen de Chiloeches

Aunque David ha sido exculpado de ese triple asesinado de la familia de Chiloeches, tendrá que responder ante la justicia por robo con fuerza. Tras ser puesto en libertad después de medio año en prisión, ahora recalca que si hubiera sabido lo que iba a pasar, lo habría impedido: "Yo sé que si hubiera entrado en esa casa, yo no estaría aquí ahora porque yo no habría permitido eso".

"Yo no tengo nada que ver con esas muertes y no sabía que iba a morir nadie", recalca. Además, señala que antes de cometerse el crimen, Fernando le ofreció cometer otros robos, pero él se negó: "Me ofreció otros robos, que dicen que fueron robos frustrados pero no, fueron robos que yo dije que no quería hacer y no se hicieron por mí".

David, exculpado del triple crimen de Chiloeches: "Me senté y vi un machete muy grande y luego vi otro en el suelo"

Asegura que cuando se sentó en el coche de su amigo vio dos machetes de grandes dimensiones: "Me senté y vi un machete muy grande y luego vi otro en el suelo". Incluso narra que fue él quien le contó a la Guardia Civil lo que había sucedido: "Empecé a hablar y yo ya sabía que había sido él. Lo dije y por eso le pillaron. Si no llego a hablar, podrían haber pensado que había sido otra persona hasta que investigaran bien. Pero yo dije que había sido Fernando".

Sobre Fernando, el presunto asesino, dice que "se le veía muy buena persona": "Si, luego estaba metido en la droga y hacía sus cosas, pero era un chico trabajador. Si yo hubiera entrado en esa casa yo no estaría aquí porque no hubiera permitido eso. No tengo que ver con esas muertes, no sabía que iba a morir nadie. No lo hubiera permitido aunque me hubiera costado la vida".

Según ha explicado Alfonso Egea, fue el propio David el que llamó a la Guardia Civil a la mañana siguiente. En unas imágenes exclusivas del programa podemos ver su reacción al enterarse de lo sucedido: "Hijo de la gran p***, yo le mato al Fer. Se los ha cargado para robarles cuatro mierdas", exclamó.

Así lo David ha contado ante la cámara: "Yo empiezo a hablar y ya sabía que había sido él. Lo dije y le pillaron por mí. Si no llego a hablar se piensan que es otra persona hasta que investigaran bien. Pero desde el primer momento dije que había sido Fernando".