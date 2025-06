Celia Molina 26 JUN 2025 - 11:34h.

El influencer estadounidense llevaba cinco años luchando contra un cáncer de colon y él mismo dejó grabado el anuncio de su muerte

El influencer estadounidense Tanner Martin, de 30 años y residente en Utah ha fallecido tras una larga lucha contra el cáncer de colon. Consciente de que su enfermedad era terminal - le diagnosticaron cáncer hace 5 años, en estadio 4 - él mismo se grabó un vídeo de despedida que su mujer debía publicar cuando ya hubiera muerto. Y así ha sido. Haciendo hasta bromas, Tanner dejó preparada una grabación en primera persona en la que él mismo anuncia que ha pasado "a mejor vida". Su noble intención era evitar que su esposa tuviera que dar la noticia a sus casi 500.000 seguidores, pues acaba de dar a luz a su primera hija en común.

La pequeña nació hace apenas cinco semanas y el influencer tuvo la suerte de llegar a conocerla. Sin embargo, su enfermedad no les ha permitido pasar más tiempo juntos y, en el vídeo, también se ha despedido de ella: "Hola, soy Tanner. Si estás viendo esto, estoy muerto. Quiero que todo el mundo sepa que he tenido una vida increíble y he tomado la decisión de grabar este vídeo porque creo que es un buen momento para compartir mis pensamientos y así también evito que sea mi mujer la que tenga que comunicar mi fallecimiento en las redes sociales y ella pueda tomarse un tiempo de descanso si lo necesita", comienza en su publicación.

"La muerte da miedo, pero es una nueva aventura"

"Gracias a todos por todo lo que habéis hecho por mí, por todo el apoyo y el amor que me habéis mostrado a mí y a mi pequeña familia. Sé que habéis rezado por nosotros. He disfrutado mucho de la vida y espero que haya algo después de esto. Espero conocer a nueva gente allí arriba y que estemos burlándonos de todos vosotros ´ha continuado, con sorna-. Lo cierto es que estoy expectante de conocer al abuelo de mi hija y de volver a ver a mi tío Josh y a mi tío Dave y darles un abrazo, estoy muy emocionado por eso. Sé que la muerte da miedo, pero también es como una nueva aventura. Os quiero a todos y, otra vez, gracias por hacer que mis últimos años en la tierra hayan sido tan agradables y divertidos", ha dicho, para que se publicara post mortem.

Pido mi último deseo: que ayudéis a mi mujer a sacar a mi hija adelante Instagram

En un vídeo posterior, en el que Tanner sale ya mucho más delgado y demacrado, este creador de contenido hizo un gran esfuerzo para pedir un último deseo. Como cualquier otro padre preocupado por el futuro de sus hijos, pidió la colaboración masiva para ayudar a su mujer a sacar adelante a su hija y poder asegurarle así una buena manutención: "Como muchos de vosotros sabéis mi cáncer es terminal. Es totalmente probable que mi hija no vaya a tener recuerdos de mí, pero sí me gustaría dejarle algo. Mi mujer va a tener que criarla en soledad y quería preguntaros si podrías ayudarme a reemplazar lo que serían mis ingresos a través de un Gofoundme. Sólo un poco de dinero, para ayudarlas a las dos a moverse en esta mundo", fue su ultima petición en vida. Hasta el momento, la familia de Tanner ya ha conseguido reunir más de 454.000 dólares, gracias a las donaciones altruistas.