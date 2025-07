Un incendio de sexta generación como el que ha arrasado miles de hectáreas en Lleida tiene mayor riesgo de propagación

Jordi Castellví, subinspector de bomberos, sobre los incendios de sexta generación: "Son excepcionales, pero irán a más"

El incendio que arrasó 5.500 hectáreas en la Segarra Lleida, cambia el paradigma de cómo se propagan ese tipo de fuegos. Las 3/4 partes del terreno afectado eran zonas agrícolas, zonas que se solían considerar más seguras, menos peligrosas para la propagación del fuego. Pero en este cambio de paradigma con los incendios de sexta generación se demuestra que este tipo de terreno también puede arder sin control. Informa R. Martín, A. López, M. Alcázar y A. Verdejo.

El fuego rodeó la granja de Joan: "Tenía una virulencia y una magnitud muy grande", explica. Durante cuatro horas luchó en primera línea del incendio: "La dirección del viento nos cambiaba cada 10 minutos, teníamos que mirar mucho por nuestras vidas". Las llamas avanzaban casi a 30 kilómetros por hora y acabaron calcinando cerca de 6.000 hectáreas.

Los agricultores denuncian la falta de coordinación entre los agentes: "Cuando pasa esto, no se puede entender que no vayamos todos coordinados", dice José María Castella, alcalde de Torrefeta. Y aseguran que el fuego podría haberse controlado antes si les hubiesen dejado participar: "Nosotros sabemos por donde teníamos que ir, pero no nos dejaban pasar. Ya teníamos los tractores preparados".

Los consejos a seguir ante este tipo de incendios

El terreno calcinado se trataba de un paisaje en mosaico que suele utilizarse cómo cortafuegos. Aún así, las llamas consiguieron propagarse con gran rapidez. Ante esta situación, los bomberos recomiendan no salir de casa: "Lo más seguro es dentro de una casa y si estás en el coche, quedarte dentro del coche y nunca salir de fuera, afirma Jordi Castellví, subinspector de la Unidad Graf de Bomberos de la Generalitat. Aunque el incendio ya está controlado, en la zona siguen trabajando para conseguir su extinción.