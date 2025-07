El alcalde, los vecinos y la madre de un menor que sufrió una paliza en Torre Pacheco piden volver a la normalidad cuanto antes

Torre Pacheco y la integración de sus jóvenes: del desarraigo social y la precariedad a los problemas de convivencia

La espiral de violencia en Torre Pacheco parece apagarse poco a poco, una semana después de la agresión contra un vecino. Este miércoles habían convocado otra concentración ulta, pero no ha contado con mucha alfuencia. La ausencia de radicales llegados de fuera ha cambiado bastante el panorama.

Por un lado están los grupos que protestaban estos días, algunos muy interesados en que la violencia no se detenga, y por otro, muchos vecinos que tratan de retomar sus vidas. Según informa Jéssica Ruiz, periodista de 'Informativos Telecinco' presente en la localidad, los residentes piden "que esta violencia cese cuanto antes, porque necesitan volver cuanto antes a la normalidad".

"Muchos, por miedo, ni siquiera están yendo a trabajar, por no salir de sus casas temprano, y son muy pocos los negocios que abren desde que comenzó la oleada de conflictos. Muchos otros locales echan el cierre antes de su hora habitual. Lo que más temen es que el sentimiento racista hacia el pueblo marroquí no termine nunca, porque en Torre Pacheco, aseguran, siempre han convivido en paz", ha destacado la periodista.

Torre Pacheco pide normalidad

La vida en Torre Pacheco intenta recuperar su pulso y los vecinos dibujan ese tímido regreso a la normalidad saliendo de nuevo a la calle, llenando las terrazas, para acercarse lo antes posible a ese día tan esperado. "Va a pasar todo esto, se va a olvidar", señala una vecina.

Lo que no puede olvidar ni el hijo de una mujer ni su familia es la agresión que sufrió el menor de edad -solo por sus rasgos, cuando es español, de madre vasca y padre magrebí-: "Él ayer me estaba diciendo que lo sacara del pueblo, diciendo 'mamá no me siento seguro aquí', 'mamá, vámonos, ya no quiero estar aquí'. Es una pena. A mí como madre se me rompe el corazón. Porque es que mi hijo es de aquí. Basta ya de tanto llamamiento al odio", ha indicado la progenitora.

Un ruego a la cordura y la paz que respaldan los acuerdos de la reunión entre el alcalde y los imanes del pueblo: "Hemos hablado con nuestros hijos y, si Dios quiere, no pasa nada. Se va a cambiar muchísimo y vamos a buscar la tranquilidad al 100%. Estamos muy por encima de todo esto y va a haber buenas noticias", ha explicado Mohamed Gazli, director de la mezquita de Balsicas.

Y el alcalde, Pedro Ángel Roca, habla en nombre de todos: "Yo creo que los pachequeros estamos deseando que esto pase. Tenemos que volver a nuestra normalidad". Quieren que el ruido cese, que la agitación se calme y que la vida vuelva a convivir.